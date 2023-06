Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli, więc ruszyli za nim. Skończyło się wypadkiem

2023-06-20, 09:02 Marcin Doliński

Rannego motocyklistę przewieziono do szpitala

Do zderzenia policyjnego radiowozu grupy „Speed" z motocyklistą doszło w poniedziałek wieczorem koło Grudziądza.

Zdarzenie miało miejscu około godziny 20.00 na drodze prowadzącej do Mełna. Policjanci ruszyli za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas pościgu doszło do zderzenia nieoznakowanego BMW z motocyklem.



Rannego motocyklistę przewieziono do szpitala. Śledztwo wyjaśni wszystkie okoliczności wypadku.