Zmiany personalne w diecezji bydgoskiej. Biskup Krzysztof Włodarczyk wręczył dekrety [lista]

2023-06-19, 18:44 Informacja Diecezji Bydgoskiej/Redakcja

Biskup wręczył swoim najbliższym współpracownikom dekrety, dokonując tym samym corocznych zmian personalnych/fot. Marcin Jarzembowski, diecezjabydgoska.pl

Ksiądz bp Krzysztof Włodarczyk zdecydował o zmianach wśród duchowieństwa diecezji bydgoskiej, w tym o nominacjach proboszczowskich i przejściach wikariuszy.

Dekrety najbliższym współpracownikom wręczył podczas spotkania w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Bydgoskiej. – Jesteśmy wezwani do służby oraz dyspozycyjności dla Jezusa i dla tych, do których On nas posyła – mówił bp Włodarczyk. – Nie pytaj, co da mi ta parafia, ale co ja mogę jej dać – podkreślił.

Lista zmian jest dostępna poniżej.



Na proboszczów nominowani zostali:

Decyzje dotyczące administratorów parafii/proboszczów przechodzących do innych parafii:

Wikariusze przechodzący do innych parafii:

Inne: