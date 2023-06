Miał blisko kilogram amfetaminy i nielegalną amunicję. 44-latek trafił do aresztu

2023-06-19, 18:01 Informacja prasowa KMP we Włocławku/Redakcja

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania amunicji bez zezwolenia/fot. KMP we Włocławku

Włocławscy policjanci zatrzymali 44-latka, u którego znaleźli znaczną ilość narkotyków, w tym prawie 850 gramów amfetaminy, oraz nielegalną amunicję. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Włocławka przypuszczali, że 44-letni mieszkaniec gminy Lipno może posiadać w miejscu zamieszkania niedozwolone substancje. (...) Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń znaleźli podejrzanie wyglądające tabletki, proszek i susz roślinny. Do sprawy zabezpieczyli również kilkadziesiąt doniczek z sadzonkami w różnej fazie wzrostu oraz sprzęt służący do ich uprawy. Jak się następnie okazało, zabezpieczonymi środkami było ponad 200 sztuk tabletek MDMA, prawie 850 gramów amfetaminy i niemal 100 gramów marihuany. Z kolei rośliny okazały się być sadzonkami konopi.



Kryminalni znaleźli u 44-latka również kilkadziesiąt sztuk amunicji do broni sportowej, na którą wymagane jest zezwolenie.



Po zebraniu materiału dowodowego policjanci doprowadzili zatrzymanego do prokuratora, który przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania amunicji bez zezwolenia.



Sąd zdecydował umieszczeniu go w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.