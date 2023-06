Tragedia w Grudziądzu. 19-latek spadł z komina dawnych browarów, zginął na miejscu

2023-06-19, 17:43 Marcin Doliński/Redakcja

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku/fot. ilustracyjna, Pixabay

19-letni mieszkaniec powiatu świeckiego spadł z 30-metrowego dawnego zakładu w Grudziądzu. Nie udało się go uratować. Ustalenia śledczych wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek.

Do tragedii doszło w sobotę (17 czerwca), ok. godz. 22.00. Młody mężczyzna wspiął się na 30-metrowy komin nieczynnego zakładu w Grudziądzu i spadł na ziemię. Według ustaleń przyjechał tam z dwoma kolegami. Chcieli pozwiedzać nieczynny od lat zakład browarów.



– Wszystko wskazuje na to, że te osoby zajmowały się zwiedzaniem tego typu obiektów i dostały się tam właśnie po to – powiedział dla TVN24 młodszy aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.