Nad wodą po pierwsze: bezpieczeństwo! WOPR-owcy z regionu otworzyli sezon [wideo]

2023-06-19, 17:04 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pokazy ratownictwa nad Jeziorem Chełmżyńskim/fot. Szymon Ździebło, UMWK-P

Sezon na wodą w regionie został oficjalnie zainaugurowany spotkaniem WOPR-owców z młodzieżą. Nad Jeziorem Chełmżyńskim mówili o profilaktyce i bezpiecznym zachowaniu się nad wodą, przygotowali pokazy ratownictwa i prezentowali nowoczesny sprzęt, którego używają podczas akcji.

Do korzystania z wody „z głową” zachęcał też marszałek województwa Piotr Całbecki Przepiękne miejsce, zachęcające do korzystania – ale najważniejsze jest bezpieczeństwo. Podczas spotkania z młodymi ludźmi, uczniami szkół, z mieszkańcami, będziemy przestrzegać, aby ostrożnie korzystać z akwenów – mówił.



– Mamy 37 kąpielisk zgłoszonych w województwie – tłumaczy Maciej Banachowski z WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. – Jesteśmy przygotowani, nie dostaliśmy informacji, żeby ratowników na danych kąpieliskach bądź miejscach udostępnionych do kąpieli brakowało.



Czu najmłodsi wiedzą, jak się zachować nad wodą? – Nie można skakać do nieznanej wody; nie można iść na głębokie, gdzie się nie zna gruntu; trzeba informować dorosłych, jak gdzieś idziemy, żeby, gdyby coś się stało, wiedzieli, gdzie jesteśmy – wyliczają zasady zachowania.



Podczas inauguracji nad Jeziorem Chełmżyńskim nagrodzono też ratowników wodnych z regionu, którzy podczas zorganizowanych w powiecie lipnowskim II Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zajęli I, II i III miejsce.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej („Popołudnie z nami”)