Nowa hala sportowa w Łochowie. Środki przekazano z rządowego programu Olimpia

2023-06-19, 14:48 Jolanta Fischer/Redakcja

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie dostała dofinansowanie na budowę hali sportowej z rządowego programu Olimpia/fot: Jolanta Fischer Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie dostała dofinansowanie na budowę hali sportowej z rządowego programu Olimpia/fot: Jolanta Fischer Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie dostała dofinansowanie na budowę hali sportowej z rządowego programu Olimpia/fot: Jolanta Fischer Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie dostała dofinansowanie na budowę hali sportowej z rządowego programu Olimpia/fot: Jolanta Fischer

Ponad dwa miliony 220 tysięcy złotych rządowego dofinansowania na budowę hali sportowej otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie (gm. Białe Błota). – Wkrótce dzieci będą mogły korzystać z bezpiecznego i nowoczesnego obiektu – mówił Mirosław Donarski, dyrektor placówki.

– Projekt jest fantastyczny, wspaniały. W swojej infrastrukturze posiada nie tylko boisko, ale również zaplecze. Są tam toalety, magazyny, jest tam pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego. Znajdują się też pomieszczenia dla tych, którzy będą korzystali z Orlika, bo to on będzie za chwilę tuż obok. Czyli sąsiedztwo i taki blok sportowy, fantastycznie położony w okolicy cudownej przyrody – wyliczał Donarski.



Dofinansowanie przyznano z rządowego programu Olimpia. Wszystko, by dzieci mogły rozwijać swoje sportowe pasje – podkreśliła poseł Ewa Kozanecka.



– To największy program, który dofinansowuje przyszkolne hale sportowe. Jest to ogromne wsparcie dla gmin i szkół, zwłaszcza tych, gdzie brakuje hal. Jednak także dla tych szkół, gdzie hala sportowa jest, ale niewystarczająca, bo dzieci jest coraz więcej. Przeznaczymy na ten program dwa miliardy złotych. W tej chwili było rozstrzygnięcie pierwszej edycji. Mamy 730 milionów i 360 hal, które będą dofinansowane. Zależy nam na tym, żeby nie było białych plam w gminach i na rozwijaniu się młodzieży – dodała poseł Kozanecka.



Podobne dofinansowanie otrzymała dziś także Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. W całym województwie kujawsko-pomorskim, dzięki programowi, ma powstać 26 przyszkolnych hal sportowych. Rząd przeznaczył na ten cel niemal 51 milionów złotych.