Środki na nowe projekty w regionie. Powiatowe Centrum Zdrowia, dom Heleny Grossówny i nie tylko

2023-06-19, 11:38 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przeniesienie i remont domy Heleny Grossówny to tylko jeden z wielu projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków województwa/Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras (arch. PR PiK)

Dokończenie budowy i wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku, doposażenie bydgoskiego Centrum Onkologii, przebudowa świetlic wiejskich – to przykłady projektów, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa na lata 2014-2020.

Umowy podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Jedna z nich dotyczy przeniesienia i wyposażenia domu Heleny Grossówny.



– Podpisujemy umowę na sumę niemal sześciu milionów złotych na złożenie tego obiektu w nowej lokalizacji, przy ulicy Świętego Jakuba. Chcemy zrobić to w bardzo krótkim czasie, bo do końca roku. Ten budynek będzie w zupełnie nowym otoczeniu, w nowym kontekście, ale jednocześnie świetnie pasujący, do tego, co jest wokół – zapowiedział Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.



Z kolei we Włocławku powstanie Powiatowe Centrum Zdrowia. – Jest to dosyć duża kwota, 30 milionów na Powiatowe Centrum Zdrowia. Środki są przeznaczone na zakup sprzętu diagnostycznego, jak i również dokończenie całej budowy. Jeżeli chodzi o sprzęt diagnostyczny, to chcielibyśmy, żeby był jak najlepszy i najbardziej przydatny dla wszystkich naszych pacjentów – dodał Sławomir Paździerski, dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku.



– Udało się pozyskać kolejne dofinansowanie na remont ciechocińskich zabytków. Tym razem na siedzibę zarządu przy ulicy Kościuszki oraz na termomodernizację i wymianę stolarki okiennej w zabytkowej części Szpitala Uzdrowiskowego nr 1 – wymieniał Marcin Zajączkowski, prezes zarządu Uzdrowiska Ciechocinek.



Wręczono też umowy pożyczkowe dla funduszy poręczeniowych na udzielanie poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa. Środki (o łącznej wysokości 12 milionów 400 tysięcy złotych) będą dystrybuowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych i Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych.