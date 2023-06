Zarzuty dla sprawcy śmiertelnego potrącenia w Bysławiu, 47-latkowi grozi do 12 lat więzienia

2023-06-19, 10:11 Marcin Doliński/Redakcja

Prokurator przedstawił zarzuty 47-latkowi, który pod wpływem alkoholu śmiertelnie potrącił kierującego ruchem w Bysławiu/fot: zdjęcie ilustracyjne

Nawet 12 lat więzienia grozi 47-latkowi, który w piątek śmiertelnie potrącił 58-letniego mężczyznę kierującego ruchem w Bysławiu koło Tucholi. Andrzej Ś. usłyszał dwa zarzuty i został aresztowany.

– Tutejszy prokurator przedstawił Andrzejowi Ś. zarzut popełnienia dwóch przestępstw. Pierwsze to wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, popełniony w stanie nietrzeźwości, a następnie ucieczka z miejsca zdarzenia. Drugie przestępstwo to kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Podejrzany został przesłuchany, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Sąd Rejonowy w Tucholi zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy, w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy – mówił Marcin Przytarski, prokurator rejonowy.



Do tragedii doszło w piątek na drodze wojewódzkiej numer 240 w Bysławiu. Kierowca był pijany i uciekł z miejsca zdarzenia, policjanci znaleźli mężczyznę w domu.