Takie pyszności przygotowały gospodynie. „Bitwa regionów" w Janiej Górze [wideo, zdjęcia]

2023-06-18, 20:21 Janusz Wiertel

„Bitwa regionów" na smaki w Janiej Górze/fot. jw

Ach, czego tu nie było? Smaczne placki, pasztety, swojska kiełbasa i wyśmienity tradycyjny chleb, wszak Jania Góra, gdzie się odywała impreza, to wioska chlebowa. Była też strażacka orkiestra dęta oraz występy przedszkolaków z przedszkola w Świekatowie.

Był nawet mincerz z rodziną wybijający okolicznościowe monety i pan, który wyplatał wiklinowe koszyki. - To nie bitwa, a zabawa - grzmiał ze sceny prowadzący imprezę Sławomir Partyka, na co dzień sołtys Świekatowa. Jedli więc i pili, bawili się, a przy okazji promowali swoje miejscowe, regionalne potrawy. Wystawiło się czternaście kół gospodyn z powiatu świeckiego - Lniana, Tuszyn, Stwolna, Krusza, Gródka, Pruszcza, Mszana, Parlina, Bzowa, Białej, Bukowianki, Stążek, Janiej Góry i Biechowa.



Ogólnopolski konkurs kulinarny pt. „Bitwa Regionów" jest przeznaczony dla kół gospodyń i innych stowarzyszeń wiejskich. Jego celem jest promowanie lokalnych potraw, a także różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Impreza sluży także aktywizacji kół gospodyń wiejskich oraz społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. To już ósma edycja tego wydarzenia. W tym roku do udziału zgłosiła się najwyższa w historii konkursu liczba kół gospodyń eiejskich, bo aż 3528 za całej Polski. Z naszego regionu - 332. Trwają etapy powiatowe.



Wydarzenie „Bitwa Regionów" odbywa się pod patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Swoją obecnoscią uświetnił wydarzenie w Janiej Górze poseł Tomasz Latos.