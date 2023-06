Ludowi artyści z Pałuk na Festiwalu „Jawor u źródeł kultury”. Trzymamy kciuki! [wideo]

- Emocje po prostu nie do opisania - mówi „Pałuczanki" - Ciarki na ciele. Rewelacja. Spodziewamy się pozytywnego miejsca, mamy wybrane piosenki, wyćwiczone. Myślę, że powinno nam się udać. Jedna piosenka jest szczególną niespodzianką, ale nie zdradzimy... Zdobnictwo pałuckie prezentować będzie Małgorzata Bołka z Szubina - regionalna zwyciężczyni w kategorii „Rękodzieło”. - Pająki, rózgi, wianki, bukiety kwiatowe, bukiety żniwne, plotki żniwne - wszystko, co wchodzi w skład zdobnictwa - wymienia Małgorzata Bołka. - Jeszcze mam kropidła pałuckie, jako palma wielkanocna. Wszystko jest regionalne, czyli wszystko z dziedziny zdobnictwa i wszystko pałuckie. Pająki są bardzo okazałe i różnego kształtu, a ja akurat mam pająki dzwony. Finałowa gala odbędzie się w niedzielę (18 czerwca, godz. 12:00) w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zwycięzcom ogólnopolskim w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Polskie Radio PiK jest jedną z rozgłośni regionalnych współorganizujących konkurs „Jawor u źródeł kultury”. Jego celem jest promocja kultury ludowej.

