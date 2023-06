Więcej lekcji angielskiego, wyższe zarobki dla nauczycieli. To tylko część programu Trzeciej Drogi

Jak mówił wójt Płużnicy, a jednocześnie sekretarz Polski 2050 w kujawsko-pomorskim Marcin Skonieczka, zaproponowane przepisy przewidują zwiększenie nakładów na oświatę o 35 miliardów złotych. – Chcemy, aby wydatki na oświatę pokrywane przez państwo i też przez organy prowadzące, zostały zwiększone z obecnych pięciu procent PKB do sześciu. Dodatkowe 35 miliardów złotych na oświatę, to przede wszystkim godne pensje dla nauczycieli. Jednak też pięć godzin języka angielskiego w tygodniu dla naszych uczniów, czyli płynny angielski, już po szkole podstawowej. To również ciepły posiłek dla każdego ucznia. Ponadto kompetencje przyszłości, czyli te kluczowe, takie jak krytyczne i kreatywne myślenie, praca w grupie i komunikacja – wyliczał Marcin Skonieczka. Jak podkreślają przedstawiciele ugrupowania Szymona Hołowni, wzrost nakładów na oświatę przekłada się automatycznie na wzrost gospodarczy kraju. Przeprowadzony dla Polski 2050 sondaż pokazał, że większość Polaków chce wzrostu finansowania oświaty.

