Nowatorska terapia leczenia nowotworów w Centrum Onkologii! Tylko dwa ośrodki w Europie

2023-06-16, 16:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy nad opracowaniem, zainstalowaniem i obsługą centrum terapii borowo-neutronowej miało miejsce w Toruniu/fot. Mikołaj Kuras dla UM

Przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy powstanie drugie miejsce w Europie, w którym będzie stosowana terapia borowo-neutronowa. To nowatorskie rozwiązanie w leczeniu m.in. nowotworów mózgu.

Nowatorska, nowa w polskich warunkach terapia borowo-neutronowa jest rodzajem radioterapii (rozwinięciem terapii protonowej), której przewaga nad innymi technikami polega na znacznym ograniczeniu negatywnych skutków w tkankach zdrowych. - W skrócie chodzi o wybiórcze niszczenie komórek rakowych z jednoczesnym oszczędzeniem zdrowej tkanki – tłumaczy Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. - Podawany specjalną techniką bor trafia wyłącznie do zmienionych chorobowo komórek, a wychwytywanie przez jego cząsteczki promieniowania neutronowego (obojętnego dla ludzkiego organizmu) skutkuje wytworzeniem ultrakrótkiej wiązki promieniowania jonizującego, niszczącego wyłącznie komórki nowotworowe.



Dostarczycielem technologii jest amerykańska firma TAE Life Sciences, która jest światowym liderem w tej dziedzinie. - Jest to niezwykle ważna, nowoczesna i bezpieczna terapia, która pozwoli chorym na zwiększenie szans przeżycia niż obecnie. Terapia jest na tyle nowatorska, że funkcjonuje w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości powstanie również we Włoszech, który będzie po nas drugim miejscem w Europie, wykorzystującym tego rodzaju leczenie pacjentów – mówi dyrektor CO prof. Janusz Kowalewski. - Udział Centrum Onkologii w projekcie jest dużym kredytem zaufania dla regionu, które daje szanse leczenia, ale też wzmocni nasz rozwój naukowy.



Prof. Maciej Harat z Centrum Onkologii wyjaśnia, że przyszłe Centrum Terapii Wychwytu Neutronów Borowych będzie ośrodkiem badawczym i terapeutycznym prowadzącym z najwyższą starannością badania kliniczne, a CO dołączy do elitarnej światowej sieci ośrodków stosujących tego rodzaju terapię. Początkowo będzie ona stosowana w leczeniu najtrudniejszych złośliwych nowotworów mózgu, głowy i szyi, a później także innych nowotworów. Budowa obiektu mieszczącego ośrodek powinna się zakończyć w 2025 roku, rozpoczęcie pierwszych badań klinicznych planowane jest na wiosnę 2026.



List intencyjny dotyczący współpracy nad opracowaniem, zainstalowaniem i obsługą centrum terapii borowo-neutronowej podpisali w Toruniu przedstawiciele amerykańskiej firmy TAE Life Sciences, bydgoskiego Centrum Onkologii, Urzędu Marszałkowskiego i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Czochralskiego.