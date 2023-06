Droga ze Żnina do Janowca Wielkopolskiego przejdzie remont. Umowa na dotację podpisana

2023-06-16, 06:45 Marcin Glapiak/Redakcja

Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz/fot. Marcin Glapiak Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz/fot. Marcin Glapiak Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz/fot. Marcin Glapiak Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz/fot. Marcin Glapiak

Kolejne drogi w regionie zostaną wyremontowane dzięki rządowemu wsparciu. W czwartek (15 czerwca) w Żninie podpisano umowy na dofinsowanie trzech inwestycji w powiecie żnińskim: przebudowę drogi powiatowej na trasie Żnin–Janowiec Wielkopolski, oraz dróg w gminach Łabiszyn i Janowiec Wielkopolski.

Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Cieszę się, że samorządy tak skutecznie wykorzystują te środki, cieszę się również z tego i podkreślam to, że to wynik porozumienia samorządowo-rządowego – mówił. – Ustaliliśmy wspólnie pewne zasady funkcjonowania tego programu i że każdy samorząd, mając precyzyjne wytyczne tego konkursu, może składać wnioski, otrzymywać środki na zadania, które są jego zdaniem najbardziej potrzebne dla jego mieszkańców.



Największa dotacja została przyznana na modernizację drogi ze Żnina do Janowca. – Jesteśmy po przetargu, droga jest prawie że skończona, została do zrobienia warstwa ścieralna – tłumaczy starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. – Wartość zadania po przetargu wynosi 4,7 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł wynosi dofinansowanie rządowe. Jest to droga o największym natężeniu ruchu jeżeli chodzi o drogi powiatowe w powiecie żnińskim. Na tej drodze mamy teraz natężenie tak ok. 3,5 tysiąca pojazdów – dodaje.



Blisko 609 tys. zł wynosi dofinansowanie przebudowy części drogi gminnej na trasie Obórznia – Nowe Dąbie w gminie Łabiszyn, a 123 tys. – remont drogi gminnej w Laskowie w gminie Janowiec Wielkopolski.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.