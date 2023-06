Skwer otrzymał nazwę „Bydgoszcz”! To wyraz wdzięczności mieszkańców Krzemieńczuka

280 osób z całej Polski gości w Bydgoszczy na 10. Forum Praktyków Partycypacji. To ludzie zajmujący się na co dzień organizacją konsultacji społecznych… Czytaj dalej »

Zrewitalizowany w ostatnich latach skwer z plażą, któremu patronuje Bydgoszcz, znajduje się w północnej części Krzemieńczuka pomiędzy sportowym kompleksem, brzegiem zalewu oraz aleją Łesi Ukrainki. Decyzję o nadaniu takiej nazwy terenom rekreacyjnym podjęła Komisja ds. zmiany nazwy. – Czas nie tylko brać, ale i dziękować – zauważył inicjator zmiany nazwy, działacz społeczny Artem Ryasa. Początkowo proponowana była nazwa „bydgoski”, ale ostatecznie podjęto decyzję, by skwer nazwać po prostu „Bydgoszcz”. Umowę o partnerskiej współpracy Bydgoszcz i Krzemieńczuk podpisały w 2004 roku. Ukraińskie miasto położone w środkowej części Ukrainy, nad Dnieprem, w obwodzie połtawskim, liczy ok. 220 tys. mieszkańców. Współpraca obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem miastem, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, wymianą doświadczeń w zakresie obsługi inwestorów i tworzeniem przez miasta stref przyjaznych dla rozwoju nowych firm, zarządzaniem potencjałem ludzkim, zarządzaniem jakością w instytucjach administracji publicznej, gospodarką odpadami oraz zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, a także projektami wymiany młodzieży i studentów. Od początku rosyjskiej inwazji bydgoszczanie pomagają mieszkańcom zaprzyjaźnionego miasta, do którego trafiła część zebranych darów. Radni zdecydowali także w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji o udzieleniu Krzemieńczukowi pomocy humanitarnej. Miasto Bydgoszcz wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy prowadziło również zbiórkę pieniędzy dla miast partnerskich w Ukrainie.

