Młodzi sportowcy wywalczyli nagrody dla swoich szkół. Toruńska Olimpiada podsumowana [wideo]

2023-06-15

Toruńska Olimpiada Przedszkoli i Szkół ma zachęcać dzieci i młodzież do uprawiania sportu/fot. Michał Zaręba

Na Stadionie Miejskim w Toruniu podsumowano sportowy rok szkolny. Do najlepszych placówek sklasyfikowanych w Toruńskiej Olimpiadzie Szkół i Przedszkoli trafiły puchary, dyplomy i środki na sprzęt sportowy.

Była też okazja, by zademonstrować swoje sportowe umiejętności. – Trenuję szermierkę już od dwóch lat, lubię to robić – mówi jedna z uczennic. – Można odreagować jakieś złe emocje – dodaje inna. – Sport to ruch, a ruch jest ważny dla naszego ciała bieganie, kopanie piłki, baseball – to taka jakby zabawa, tylko że z ćwiczeniami – dzieli się jeden z uczniów. – Trenuję judo walki, sztuki walki od 12 lat. Lepsze zdrowie, odporność, nie jesteśmy podatni na kontuzje – opowiada młody torunianin.



– Staramy się prowadzić systematyczne zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, mamy plac zabaw, na który wychodzimy jak najczęściej z dziećmi, zapraszamy tez sportowców, żeby przybliżali różne dyscypliny sportowe – tłumaczy nauczycielka jednej z placówek.



– Ideą Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Rok szkolny, który dobiega końca, pokazał, że około 7 tysięcy młodych ludzi z toruńskich szkół wzięło udział w rywalizacjach sportowych, uczestnicząc w około 300 wydarzeniach sportowych. To świadczy o tym, że zainteresowanie sportem wśród toruńskiej młodzieży i toruńskich dzieci jest duże – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.



Rozgrywki odbywały się na czterech poziomach, tj. Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci (rocznik 2010 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2008 i 2009) oraz Licealiada.