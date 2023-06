Specjalne wyróżnienie dla rodziny Sczanieckich. Nagrody Marszałka rozdane! [lista laureatów]

2023-06-15, 20:36 Michał Zaręba/UMWKP/Redakcja

Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej odebrali w czwartek (15 czerwca) nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienie specjalne otrzymali Zofia Gorczyca de domo Sczaniecka i Adam Sczaniecki, przedstawiciele spadkobierców ostatnich właścicieli pałacu w Nawrze, którzy przekazali go samorządowi województwa.

W nawrzańskim zespole pałacowo-parkowym ma powstać Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. – Normalna powinność rodzinna, tak powinno być, skoro możemy coś zrobić – mówi o przekazaniu obiektu Adam Sczaniecki. – To miejsce, Nawra, dla regionu jest szczególne ważne, więc uważaliśmy, że to jest najlepszy sposób na to, żeby ono ponownie rozkwitło, aby ten pałac był właściwie wyeksponowany, ale również wykorzystywany przez tutejsze środowisko w celach kulturalnych – a równocześnie będzie upamiętniało rodzinę.



– Taki gest rzadko się zdarza, żeby bezinteresownie, i to po odzyskaniu własności – bo wiemy, że ten majątek został skonfiskowany najpierw przez hitlerowców, potem za czasów PRL-u – rodzinie – przypomniał marszałek Piotr Całbecki. – Upór rodziny, aby to właśnie ona przekazała na rzecz regionu ten pałac, jest dla mnie wyjątkowym symbolem. Chyba odpłacili się władzom komunistycznym, pokazując, że sprawiedliwość ponownie w Polsce zwyciężyła – dodał.



Przyznano łącznie 21 nagród, 65 wyróżnień i wyróżnienie specjalne.



Laureaci Nagród Marszałka:

w dziedzinie gospodarki

• Atos Poland Global Services Sp. z o.o. z Bydgoszczy

• Onde SA z Torunia



fundusze unijne

• Gmina Miasta Grudziądz



rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

• Szymon Łuczak (prezes Grupy Producenckiej Agrade, Jacewo, powiat inowrocławski)



innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich

• Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku

• Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu

• Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy



ochrona środowiska naturalnego

• Przedsiębiorstwo Plast Mar w Jacewie (gm. Inowrocław)



edukacja

• Dr hab. Michał Białkowski, profesor UMK

• Dorota Żulewska (dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, powiat chełmiński)



kultura

• dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Akademia Muzyczna, Bydgoszcz)

• dr Adam Kośmieja (Akademia Muzyczna, Bydgoszcz)

• Mariusz Lubomski z Torunia



nauka, badania naukowe i postęp techniczny

• Zespół naukowców Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK, dr n. biol. Katarzyna Bilińska

• Prof. hon. Krzysztof Sikora, prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy



sport

• Dominika Putto (zawodniczka klubu CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe z Bydgoszczy)

• Adrianna Sułek (zawodniczka KS Brda Bydgoszcz)



promocja województwa

• Zespół Żuki (Bydgoszcz)



ochrona zdrowia

• Dr n. med. Dariusz Paczkowski (ordynator Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy) i dr hab. n. med. Józef Mierzwiński (otolaryngolog, specjalista otolaryngologii dziecięcej, prof. UMK, ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy).

• Zespół specjalistów Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Urologii i Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w składzie: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund i dr n. med. Przemysław Janik



działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka

• Ks. Sławomir Bar (proboszcz parafii św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy)



budowa społeczeństwa obywatelskiego

• Sześciu instytucjom oraz dwunastu osobom przyznano wyróżnienia za organizację pomocy i zaangażowanie na rzecz uchodźców z Ukrainy.



wyróżnienia specjalne

• Zofia Gorczyca de domo Sczaniecka i Adam Sczaniecki



Gala wręczenia nagród odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” w Toruniu