Odcinki krótkie, ale ważne. 30 kilometrów dróg do gruntów rolnych przejdzie modernizację

2023-06-15, 19:33 Monika Kaczyńska/Redakcja

Samorząd województwa przeznaczył 12 mln zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W Toruniu podpisano umowy o dofinansowanie 44 takich inwestycji. – Nasi rolnicy potrzebują takiego wsparcia. Są to krótkie odcinki, ale niezwykle ważne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

– Często w miejscowościach odległych od głównych centrów życia te drogi by nigdy nie powstały – wójtów po prostu nie stać na budowę takich dróg – dodaje.



W Helenowie w gminie Złotniki Kujawskie zmodernizowana zostanie 730 metrów drogi. Gmina otrzymała na to pół mln złotych dofinansowania. – Bardzo się cieszymy, bo to dofinansowanie jest wyjątkowo duże, jeżeli chodzi o ten rodzaj dotacji, czyli na modernizację dróg dojazdowych do pól rolniczych – mówi wójt Witold Cybulski.



Z kolei gmina Zła Wieś Wielka dostała 95 tys. zł na sfinansowanie drogi gminnej doprowadzające do pól. – To na pewno poprawi w dużym stopniu przejezdność tej drogi – podkreśla wójt Jan Surdyka



Fundusze przeznaczone na wsparcie samorządów pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.