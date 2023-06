Lekcja wf-u z mistrzyniami! Uczennice ze Żnina ćwiczyły z Otylią Jędrzejczak [zdjęcia, wideo]

280 osób z całej Polski gości w Bydgoszczy na 10. Forum Praktyków Partycypacji. To ludzie zajmujący się na co dzień organizacją konsultacji społecznych… Czytaj dalej »

Specjalną lekcję dla uczennic ze Żnina i okolic poprowadziły pływaczka Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata; lekkoatletka Joanna Jóźwik, medalistka mistrzostw Europy; wicemistrzyni świata w short tracku Natalia Maliszewska oraz taekwondzistka Joanna Paprocka, pięciokrotna mistrzyni świata i dziesięciokrotna mistrzyni Europy. To drugie takie wydarzenie w tym roku zorganizowane przez fundację Otylii Jędrzejczak. Pierwsza odsłona akcji odbyła się w kwietniu tego roku w Zgierzu koło Łodzi. – Razem z dziewczynami, uczestniczkami naszej akcji, będziemy przy muzyce ćwiczyć przez czterdzieści pięć minut pod okiem wykwalifikowanej trenerki personalnej, a później opowiemy im swoje historie i będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Te rozmowy zawsze są bardzo inspirujące i jestem przekonana, że, podobnie jak ćwiczenia, bardzo wartościowe – zapowiadała Otylia Jędrzejczak. Akcja „Mistrzynie w szkołach” to zajęcia skierowane do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. W tej właśnie grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego. Hasło promujące akcję brzmi „Jestem sobą, Jestem Bella”. Wymyśliła je również Otylia Jędrzejczak.

