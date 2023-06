Oni wzięli sprawy w swoje ręce! W Bydgoszczy trwa 10. Forum Praktyków Partycypacji

2023-06-15, 18:18 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

280 osób z całej Polski gości w Bydgoszczy na 10. Forum Praktyków Partycypacji/fot. Elżbieta Rupniewska

280 osób z całej Polski gości w Bydgoszczy na 10. Forum Praktyków Partycypacji. To ludzie zajmujący się na co dzień organizacją konsultacji społecznych i włączaniem mieszkańców w podejmowanie decyzji, organizacją budżetów obywatelskich.

– Jubileuszowe forum to okazja to dyskusji nad przyszłością partycypacji – mówi Maria Perchuć-Żółtowska z Fundacji Stocznia, która jest organizatorem wydarzenia. – Tutaj mamy okazję faktycznie wymienić się doświadczeniami z naszej codziennej pracy. Będziemy się też zastanawiać, dokąd zmierzamy, jakie są dalsze etapy rozwoju partycypacji obywatelskiej w Polsce. Co jeszcze możemy zrobić, żeby ją rozwijać, żeby było więcej możliwości włączania się, żeby ludzie chętniej brali udziału w takich procesach.



Iwona Olkowicz reprezentuje grupę Wiatraki Mazur z Ełku. Jak podkreśla, do Bydgoszczy przyjechała głównie po inspirację.



– Chce także podzielić się doświadczeniem z pracy z młodzieżą. Pracujemy z młodymi ludźmi ze szkół podstawowych, zachęcając ich do aktywności, do tego żeby wzięli sprawę w swoje ręce, i żeby sami prowadzili wolontariat szkolny. To jest taka przestrzeń, którą można zagospodarować w sposób dowolny. W ten sposób dzieci uczą się, że mają na coś wpływ, że mogą coś robić razem (...) – mówi Olkowicz.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.



Dwudniowe Forum Praktyków Partycypacji odbywa się w Młynach Rothera. W organizację wydarzenia włączyło się też Miasto Bydgoszcz.