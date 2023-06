Z sejfu zniknęło prawie 350 tysięcy złotych. Firmę okradł jej pracownik [wideo]

Policjanci z toruńskiego Rubinkowa zatrzymali 40-latka, podejrzanego o włamanie do sejfu i kradzież blisko 350 tysięcy złotych/fot. KMP Toruń

Policjanci z toruńskiego Rubinkowa zatrzymali 40-latka, podejrzanego o włamanie do sejfu i kradzież blisko 350 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali znaczną część skradzionych pieniędzy.

W poniedziałek (12 czerwca) około południa policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zostali powiadomieni o kradzieży pieniędzy z sejfu znajdującego się na terenie jednej z firm działających w Toruniu. Do zdarzenia doszło rankiem tego samego dnia. Łupem złodzieja padło blisko 350 tysięcy złotych.



Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy świadczył o tym, że przestępstwa mógł się dopuścić 40-letni pracownik tej firmy.



Policjanci zatrzymali mężczyznę w mieszkaniu jego partnerki. Funkcjonariusze podczas przeszukania lokalu zabezpieczyli gotówkę schowaną w kilku miejscach. W sumie mundurowi odzyskali ponad 218 tysięcy złotych.



W środę (14 czerwca) śledczy przesłuchali podejrzanego, przedstawiając mu zarzuty kradzieży z włamaniem, a następnie doprowadzili go do prokuratury. Oskarżyciel na podstawie materiału dowodowego zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował mężczyznę na trzy miesiące.



Teraz za popełnione przestępstwo 40-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.