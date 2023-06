Ta inwestycja na pewno zaprocentuje! W Grudziądzu już działa Bank Drzew

2023-06-15, 15:41 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu rozpoczął działalność Bank Drzew, który w swoich zasobach ma kilkaset roślin. Mieszkańcy mogę odbierać je za darmo. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W Grudziądzu rozpoczął działalność Bank Drzew, który w swoich zasobach ma kilkaset roślin. „Instytucja" udostępnia swoje zielone zasoby bezpłatnie. Chodzi o to, by zazielenić swoją najbliższą okolicę, co na pewno się wszystkim opłaci.

Przysługuje pięć sztuk zielonych roślin na mieszkańca, ale żeby je otrzymać trzeba złożyć specjalny wniosek, o czym mówi Magdalena Możdżyńska kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.

– Można wybrać dwa drzewa, trzy krzaki albo pięć krzaków w jednym wniosku. Wniosek należy złożyć na druku zamieszczonym na stronie internetowej. Jest na to czas do 14 lipca. Wybór sadzonek mamy bardzo duży: wśród drzew są to: jarząb pospolity, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, klon jawor, lipa, klon polny, modrzew i świerk, a w przypadku krzewów do wyboru są: róża pomarszczona, pigwowiec, berberys, cis, tawuła nippońska i trzmielina.