Ustawa metropolitalna czy rozwój linii międzygminnych? Debata samorządowców

2023-06-12, 16:21 Robert Erdmann/Redakcja

Samorządowcy z regionu rozmawiali o rozwoju komunikacji międzygminnej/Fot. Archiwum

Samorządowcy z Bydgoszczy oraz gmin nie tylko ościennych spotkali się w poniedziałek na debacie o rozwoju komunikacji międzygminnej.

Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, bydgoski poseł Paweł Olszewski zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt nowelizacji ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.



– Dzisiaj jest tak, że miasta na prawach powiatu nie mogą współfinansować i ubiegać się ośrodki z funduszu. Domyślam się, dlaczego tak było to zrobione, to była decyzja stricte polityczna, żeby włodarze dużych miast, którzy najczęściej nie są z partii rządzącej, nie mogli dysponować środkami – przypuszczał Paweł Olszewski.



Dodał również, że pieniądze są, a województwo kujawsko-pomorskie w ubiegłym roku nie wykorzystało 80 milionów złotych.



Burmistrz Kcyni, Marek Szaruga ocenił, że potrzeba nowej ustawy metropolitalnej i rozwoju kolei, bo transport autobusowy jest zbyt kosztowny dla samorządów. Inni zwracali ponadto uwagę, że samorząd województwa też nie pomaga.



– Naszym zdaniem (byłaby lepsza – przyp.) ustawa metropolitalna i wtedy ten problem zostanie trochę rozwiązany. To nie ma o czym mówić, Kcynia – Bydgoszcz to jest 40 kilometrów, pomnóżmy razy dwa to mamy 80. Proszę sobie policzyć, ile musielibyśmy włożyć własnych środków, żeby utrzymać tę linię – podkreślił Marek Szaruga.



Projekt nowelizacji ustawy o funduszu rozwoju przewozów ma być złożony w Sejmie jeszcze w czerwcu.



Więcej w relacji Roberta Erdmanna.