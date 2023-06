Uderzyli w ciężarówkę na S5. Zostawili samochód, rannego pasażera i uciekli

2023-06-12, 13:56 Agata Raczek/Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Policja prowadzi pobieranie próbek zapachowych z samochodu/fot. Archiwum

Policja poszukuje czterech osób, które uciekły z miejsca kolizji na drodze S5. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pruszcz (powiat świecki), na odcinku trasy w stronę Bydgoszczy.

Samochód osobowy włączając się do ruchu uderzył w tył samochodu ciężarowego. Kierowca i trzech pasażerów auta uciekło z miejsca zdarzenia. Czwarty pasażer został zabrany do szpitala. Pojazd ma zbadać ekipa kryminalistyczna, policja prowadzi pobieranie próbek zapachowych.



– Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, pracujących na miejscu, kierujący pojazdem BMW z niewyjaśnionej przyczyny uderzył w tył pojazdu ciężarowego Mercedes. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba trafiła z obrażeniami do szpitala. Z relacji, które zostały nam przekazane przez świadków, dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej cztery osoby oddaliły się – powiedział młodszy aspirant Damian Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.



Kierowcy w miejscu zdarzenia musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.