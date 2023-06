Szpital w Świeciu i Politechnika Bydgoska będą razem kształcić lekarzy [wideo]

2023-06-12, 14:47 Tatiana Adonis/Redakcja

Władze uczelni podpisały w poniedziałek umowę z dyrekcją placówki/fot. Tatiana Adonis

Politechnika Bydgoska łączy siły z kolejną lecznicą – tym razem to Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Władze uczelni podpisały w poniedziałek umowę z dyrekcją placówki. – Chciałbym wyrazić słowa wielkiej wdzięczności za podjęcie inicjatywy współpracy z Politechniką Bydgoską, w zakresie kształcenia przyszłych medyków – mówił prof. Marek Adamski, rektor uczelni. – Po bardzo owocnych i dobrych rozmowach doszliśmy do porozumienia, że obie instytucje mogą wspólnie realizować ten ważny projekt nie tylko dla Politechniki Bydgoskiej, ale także miasta Bydgoszczy i regionu.



– Dla naszego szpitala są ważne trzy aspekty tej współpracy. Pierwszy jest taki, że po prostu brakuje lekarzy i cieszymy się że Politechnika Bydgoska podjęła trud stworzenia nowego wydziału – mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor szpitala w Świeciu. – Drugi aspekt to jest to, że medycy będą kształceni u nas w szpitalu. To jest powrót do historii – w latach 80. i 90. takie rzeczy miały już miejsce w naszym szpitalu. Trzeci aspekt to pewnego rodzaju impuls do dalszego rozwoju dla szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Będziemy dbać, żeby zarówno dla lecznicy, jak i dla uczelni była to ciekawa współpraca.



Politechnika Bydgoska chce uruchomić kierunek medyczny w roku akademickim 2024/2025. Wcześniej chęć współpracy z uczelnią w zakresie kształcenia lekarzy zadeklarowały także Szpital MSWiA oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy.