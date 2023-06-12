Демонстрація солідарності з жителями Херсонщини та марш Капелюхів

2023-06-12, 12:33 Redakcja

Капелюшний парад розпочав у Бидгощі Сеньйоріаду – тиждень подій, що з’єднують покоління

На площі Старий Ринок у Бидгощі відбулася демонстрація солідарності із жертвами підриву росіянами дамби, медики радять остерігатися перегріву та Капелюшний марш.

Близько 300 осіб взяли участь у суботній мовчазній демонстрації на площі Старий Ринок у Бидгощі. Таким чином жителі виявили солідарність із херсонцями, а також звернулися по допомогу для постраждалих від війни та повені. Внаслідок підриву росіянами Каховської дамби на Дніпрі в Херсонській області під водою опинилося 47 міст. - Ворог стріляє по жертвах повені, - сказали учасники демонстрації.



Уникайте перебування на сонці, пийте багато води та не забувайте покривати голову – радять медики у спекотну погоду. Тепловий удар особливо небезпечний для літніх людей, а також для маленьких дітей. Залишати дитину чи собаку в закритій машині навіть на мить небезпечно і вимагає втручання правоохоронних служб.



Капелюшний парад розпочав у Бидгощі Сеньйоріаду – тиждень подій, що з’єднують покоління. Як і в Торуні, заплановано багато розваг та ігор, а також можливість пройти медогляд. У 2040 році в Польщі буде 50% людей віком старше 60 років.