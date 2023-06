Mostowa tylko dla pieszych i rowerzystów. Auta nie wjadą do centrum Bydgoszczy

2023-06-12, 11:02 Redakcja/Jolanta Fischer

Ul. Mostowa w Bydgoszczy po zmianach/fot. materiały ZDMiKP

- Dotychczasowa funkcja komunikacyjna ulicy Mostowej zostanie mocno ograniczona – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy. Przejazd przez nią zostanie zamknięty.

– Zależy nam, by była to strefa przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów, a sam most pozwalał na organizowanie jeszcze częściej różnych wydarzeń oraz rozszerzać ofertę innych imprez odbywających się w tej części miasta – tłumaczą w Zarządzie Dróg Miejskich.



Co się zmieni? Przede wszystkim przejazd przez ul. Mostową zostanie zamknięty. Ruch pojazdów przez most z przyległymi fragmentami ul. Grodzkiej będzie niemożliwy, za wyjątkiem pojazdów służb komunalnych i ratunkowych. – Dla kierowców dostępny będzie wyłącznie parking na placu Teatralnym z wjazdem od strony ul. Focha – tłumaczą drogowcy. – Odcinek ten będzie dwukierunkowy, działający wyłącznie na tzw. prawoskrętach. Wyjazd z ul. Mostowej nie będzie już sterowany sygnalizacją świetlną. Na istniejących sygnalizatorach uruchomione będzie tylko pulsujący sygnał ostrzegawczy.



Zamknięcie przejazdu przez most, wiąże się również ze zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu w obrębie całego Starego Miasta. Najważniejsze z nich to:

– wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Grodzkiej przy Spichrzach

– ruch kołowy od ul. Jezuickiej (przy Urzędzie Miasta) będzie mógł się odbywać poprzez ul. Farną w kierunku ul. Przyrzecze, która na całym odcinku będzie jednokierunkowa i skierowana do ul. Długiej.

– na ul. Pod Blankami (odc. od Jana Kazimierza do ul. Podwale) odwrócony zostanie kierunku ruchu. Zmiana ta ograniczy ruch na ul. Długiej.

– wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Długiej od strony ul. Jana Kazimierza (przy tramwaju) poprzez zastosowanie słupków jak na przyległych ulicach. Odcinek ulicy Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale będzie dwukierunkowy, z możliwością wjazdu tylko od ul. Podwale. W związku ze zmianami na tych dwóch ulicach konieczne stanie się również wprowadzenie niewielkich zmian porządkowych na ul. Kazimierza Wielkiego – poprzez optyczne jej przewężenie od strony ul. Pod Blankami (donice, elementy małej architektury).



Cały obszar Starego Miasta (ograniczony ulicami Bernardyńską, Wały Jagiellońskie, Nowy Rynek-M. Wierzbickiego, Wełniany Rynek-Brdą) dodatkowo zostanie oznakowany znakami zakazu ruchu, które nie będą dotyczyć pojazdów: dojeżdżających na teren posesji i parkingi, zaopatrzenia, taksówek, oznakowanych pojazdów służb miejskich i ratunkowych, pojazdów z zezwoleniem zarządcy, hulajnóg elektrycznych i rowerów. – Ustawienie nowego oznakowania pionowego rozpoczniemy jeszcze w tym tygodniu – zapowiada ZDMiKP.



Z kolei w wakacje zaplanowano ogłoszenie przetargu na rewitalizację Rybiego Rynku oraz ulic Pod Blankami, Malczewskiego, Zaułek, Przy Zamczysku i Przyrzecze, Jana Kazimierza i Grodzkiej. W miejscach tych pojawi się estetyczna nawierzchnia z wykorzystaniem materiałów kamiennych oraz stylizowane oświetlenie uliczne. Z kolei Rybi Rynek zmieni się w elegancki plac publiczny, gdzie będą mogły odbywać się wydarzenia organizowane m.in. przez Muzeum Okręgowe, Teatr Kameralny czy Miejskie Centrum Kultury. Trwają również intensywne przygotowania do konkursu na zagospodarowanie placu Teatralnego.