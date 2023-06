Zmiana kolejowego rozkładu jazdy. Z Kujaw i Pomorza ławiej do Poznania

W niedzielę (11 czerwca) wchodzi w życie wakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W niedzielę (11 czerwca) wchodzi w życie wakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Zmianę wymuszają prace modernizacyjne, ale także...lato. Zaplanowano więcej połączeń do ośrodków wypoczynkowych. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy obowiązuje do 2 września. Zmiany w kujawsko-pomorskim grafiku mają zostać na dobre.

Mazowsze



Na Mazowszu po 29 latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przywracają od 11 czerwca połączenie kolejowe do Zegrza Południowego. Inwestycja umożliwi mieszkańcom podwarszawskich miejscowości bezpośredni dojazd do pracy i szkół w stolicy. Lepszy dostęp do kolei zyskają także mieszkańcy północnej części województwa mazowieckiego. Od niedzieli pociągi pojadą z Ostrołęki do Chorzeli. Czas przejazdu na trasie Ostrołęka -Chorzele to około 45 minut.



Dolny Śląsk



Na Dolnym Śląsku od 24 czerwca pojedziemy górską trasą ze Świdnicy do Jedliny - Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny - Zdroju zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej.



Krótsze podróże



Dzięki wdrożeniu prędkości do 160 km/h, skróci się czas podróży z Warszawy do Radomia. Podróż na tej trasie będzie krótsza o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły budowę nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej, która od 11 czerwca zostanie oddana do użytkowania. Dzięki inwestycji, sprawniejszy będzie ruch kolejowy na trasie łączącej Małopolskę z woj. śląskim. Czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem- Białą skróci się o ponad 10 minut.



Większe możliwości podróży w Krakowie, Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim

11 czerwca otwarty zostanie trzeci, ostatni most kolejowy nad Wisłą w Krakowie. Oznacza to uruchomienie wszystkich (czterech) torów kolejowych na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów. To bardzo ważny etap największej unijnej inwestycji transportowej w regionie, który pozytywnie wpłynie na możliwości prowadzenia ruchu pociągów na całym Krakowskim Węźle Kolejowym.



W woj. świętokrzyskim od niedzieli po nowej łącznicy Czarnca – Włoszczowa Północ pojadą regionalne pociągi pasażerskie – m.in. relacji Skarżysko – Kamienna – Częstochowa i Kielce – Częstochowa. Podróżni wygodnie wsiądą i wysiądą z pociągu ze zmodernizowanego przystanku w Czarncy. Obiekt został dostosowany dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Są na nim pochylnie, ścieżki naprowadzające i oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nowy tor między Centralną Magistralą Kolejową, a linią Kielce – Fosowskie daje przewoźnikom możliwości lepszych połączeń m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi.



W czerwcu, będą również dwie mijanki na linii z Rzeszowa do Kolbuszowej, które zapewnią sprawny ruch kolejowy na jednotorowej trasie. Pozwolą na mijanie się pociągów, dzięki temu zwiększy się przepustowość linii. Przewoźnicy zyskają warunki do uruchamiania dodatkowych połączeń.



Podróże z nowych i dostępniejszych stacji oraz przystanków



W woj. mazowieckim między Ostrołęką a Chorzelami podróżni skorzystają z 4 odbudowanych stacji - w Ostrołęce, Grabowie, Jastrząbce, Chorzelach oraz 5 przebudowanych przystanków - Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka, Raszujka. Pasażerowie skorzystają także z nowego przystanku Wieliszew Centrum, a także przebudowanej stacji Zegrze Południowe



Na Podkarpaciu dodatkowe przystanki w aglomeracji rzeszowskiej zwiększą dostęp do kolei. Mieszkańcy Rzeszowa od niedzieli wsiądą do pociągu z nowych obiektów: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Rzeszów Staromieście, Rzeszów Pobitno. W ramach budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej od 11 czerwca lepszy dostęp do kolei zapewnią również nowe przystanki: Boguchwała Dolna, Głogów Małopolski Niwa, Kolbuszowa Górna.



W woj. dolnośląskim w ramach odbudowy linii Świdnica – Jedlina - Zdrój, po ponad 20 latach znów wsiądziemy do pociągu z 5 przystanków – Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice, Jedlina - Zdrój. Dostęp do kolei zapewnią również dwa nowe: Burkatów i Jedlina - Zdrój Centrum. Ponadto dzięki realizacji rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 mieszkańcy Dolnego Śląska od 8 czerwca wsiądziemy do pociągu z nowego przystanku Boguszów Gorce Dzikowiec, a od niedzieli Świdnica Zawiszów.



W Wielkopolsce na trasie Wolsztyn – Drzymałowo pasażerowie skorzystają z nowego przystanku Adamowo. W woj. śląskim od 11 czerwca oddany do użytku zostanie nowy przystanek Koniecpol Centrum wraz z parkingiem, wybudowany z rządowego „Programu Przystankowego”. Wygodniej wsiądziemy także z nowego peronu w Goczałkowicach - Zdroju. W woj. warmińsko - mazurskim udostępniony zostanie podróżnym nowy peron na stacji Ełk.



Powrót pociągów na wyremontowane linie



W Małopolsce do Zakopanego od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Wygodę w podróży zapewnią lepiej przygotowane dla pasażerów kolejne perony – w Szaflarach i Nowym Targu. Od 15 czerwca na trasę Tarnów – Muszyna powracają pociągi. Prace utrzymaniowe na tej linii zapewnią sprawne i bezpieczne podróże.



W woj. pomorskim od niedzieli znów pojedziemy pociągiem na trasie Chojnice-Kościerzyna. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów na przystankach Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski, Brusy, które zostały zmodernizowane ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.



Zakończenie prac umożliwi od niedzieli powrót pociągów na trasę Łódź – Drzewica. Składy pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Będą sprawne połączenia dalekobieżne m.in. Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica.



Wakacyjne wyjazdy i inwestycje



Rozkład jazdy pociągów uwzględnia modernizacje linii, stacji, przystanków w całym kraju. Współpraca zarządcy infrastruktury, przewoźników i wykonawców pozwala na optymalne wykorzystanie sieci kolejowej i uzyskanych efektów prac oraz kontynuowanie inwestycji. Dla wygodnych i atrakcyjnych podróży regionalnych i dalekobieżnych prace realizowane są m.in. na liniach: Poznań – Szczecin, Czyżew – Białystok oraz stacjach Warszawa Zachodnia, Olsztyn Główny.



W stolicy kontynuowana jest przebudowa Warszawy Zachodniej - największej stacji kolejowej w Polsce. By zapewnić sprawne kursowanie pociągów część z nich będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Wschodnia rozpocznie się kolejny ważny etap prac. Zaplanowane są zmiany w komunikacji, które zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.



Od 11 czerwca pojedzie więcej pociągów z Torunia i Bydgoszczy do Poznania. W efekcie korekty rozkładu jazdy zostają uruchomione dodatkowe cztery bezpośrednie kursy na trasie Toruń Wschodni/Toruń Główny – Poznań Główny oraz dwa nowe Bydgoszcz Główna – Poznań Główny. Na wprowadzeniu bezpośrednich połączeń do Poznania zyskają też mieszkańcy Mogilna, którzy będą mogli korzystać z 7 dodatkowych par pociągów do obu stolic województwa.



Informacja dla podróżnych



Aktualny i przyszły rozkład jazdy pociągów można sprawdzić przed podróżą w Internecie na portalpasazera.pl, rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Również przewoźnicy publikują rozkład jazdy na stronach internetowych, np. TUTAJ. Nowe rozkłady są dostępne także na stacjach i przystankach w formie plakatów.