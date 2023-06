Wielka zabawa w Solcu Kujawskim! Miasto świętuje koncertami i festynem [zdjęcia]

- Od środy do czwartku włącznie (7-8 czerwca) na drogach kujawsko-pomorskiego doszło do pięciu wypadków, w których zginęła jedna osoba, a cztery zostały… Czytaj dalej »

Do tragicznego pożaru doszło w Mamliczu w powiecie żnińskim (kujawsko-pomorskie, gmina Barcin). Zginęła kobieta, druga trafiła do szpitala. Strażacy opanowali… Czytaj dalej »

Impreza trwa w okolicach parku Wodnego. Goście mogą m.in. skorzystać z bezpłatnych badań wzroku czy spotkać się z ratownikami WOPR-u. Swoje stoisko ma także solecki Warsztat Terapii Zajęciowej. – Dochód ze sprzedaży rękodzieła pomoże podopiecznym w rehabilitacji – podkreśla Anna Fałek, instruktor terapii zajęciowej. Wystawione na sprzedaż przedmioty powstały m.in. z wykorzystaniem techniki quillingu (tworzenie ozdób z wąskich pasków papieru, nawijanych na igłę – przyp. red.). – Te pieniążki będą przeznaczone na społeczną rehabilitację, żebyśmy z uczestnikami mogli pojechać z nimi na wycieczkę, do kina czy brać udział w jakichś innych integracyjnych spotkaniach – tłumaczy instruktor. Dni Solca są także pełne koncertów – do godz. 19.45 będzie grał solecki zespół Roan. Gwiazdą wieczoru będzie Monika Lewczuk (godz. 20.00), a o godz. 21.30 wystąpi wicemistrz polski didżejów, DJ Salis, z pokazem laserowym. – Mam nadzieję, że plac będzie pełen – mówi Tomasz Rudny, dyrektor Soleckiego Centrum Kultury. Dopełnieniem Dni Solca Kujawskiego będą niedzielne biegi uliczne na dystansie 5 i 10 kilometrów.

