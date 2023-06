Dla chcących pomagać lub szukających wsparcia. Piknik NGO-sów na Wyspie Młyńskiej

2023-06-10, 17:02 Monika Siwak/Redakcja

Wystawcy przyciągali uczestników rozmaitymi atrakcjami. Można było zrobić sobie zdjęcie z wielkim niedźwiedziem polarnym, przygotowano też zabawy i zajęcia dla dzieci, m.in. warsztaty florystyczne/fot. Monika Siwak

Osoby potrzebujące pomocy lub zainteresowane dołączeniem do wolontariatu mogły poznać oferty różnych organizacji działających w Bydgoszczy. Fundacje i stowarzyszenia pomagające niepełnosprawnym, uchodźcom, instytucje kultury, uczelnie i przedstawiciele służb prezentowali się na Wyspie Młyńskiej.

To już VI Piknik Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy. – Prowadzimy świetlicę terapeutyczną „To ma sens”, zajmujemy się diagnozą, terapią osób z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu, praktycznie wszystkich grup wiekowych – mówiła Monika Owieśna z Fundacji Sensorium. – Jest też grupa wsparcia dla osób, które albo są w związku z osobą ze spektrum, bądź same mają autyzm. Mogą do nas przyjść, spotkać się w grupie, przegadać swoje problemy – opowiadała.



Na Wyspie można było też spotkać osoby promujące pieczę zastępczą. – Będą problemy z tymi dziećmi, bo te dzieci są skrzywdzone bardzo mocno. I my jako dorośli musimy być dla nich takim buforem. I przede wszystkim my sami musimy być względnie poukładani – podkreślił przedstawiciel Stowarzyszenia „Sami swoi – rodziny zastępcze”.



Wystawcy przyciągali uczestników rozmaitymi atrakcjami. Można było zrobić sobie zdjęcie z wielkim niedźwiedziem polarnym, przygotowano też zabawy i zajęcia dla dzieci, m.in. warsztaty florystyczne.



Na Wyspę Młyńską dotarli też uczestnicy Przemarszu Kapeluszowego, który zainaugurował bydgoską Senioradę, czyli tydzień międzypokoleniowych imprez.



Podczas pikniku zbierano pieniądze na pomoc powodzianom z Chersonia.