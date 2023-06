Siedem pożarów jednej doby. Bydgoscy strażacy przypominają o zakazie wstępu do lasów!

- Od środy do czwartku włącznie (7-8 czerwca) na drogach kujawsko-pomorskiego doszło do pięciu wypadków, w których zginęła jedna osoba, a cztery zostały… Czytaj dalej »

Do pożaru doszło m.in. w Myślęcinku. W akcję w okolicy Różopola zaangażowani byli strażacy z JRG 1, JRG 2, JRG 3 Bydgoszcz, OSP Osielsko oraz OSP Bydgoszcz - Fordon. –Pożar prawdopodobnie rozpoczął się od drzewa przewróconego na linie energetyczne – przekazują strażacy. Spłonęło około dwa tys. m kw. poszycia. Ogień pojawił się także w lesie w okolicach Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Łochowie. Strażacy przypominają o zakazie wstępu do lasów! Zakaz wprowadziło 6 z 27 nadleśnictw w regionie: Bydgoszcz, Żołędowo, Szubin, Solec Kujawski, Gołąbki i Miradz. – Od wielu dni utrzymują się bardzo wysokie temperatury powietrza, które mają bezpośredni wpływ na niską wilgotność względną powietrza, ale także na krytycznie niską wilgotność ściółki leśnej – mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. – Takie warunki, niestety, bardzo sprzyjają rozwojowi pożarów lasu, jeżeli tylko w tym lesie pojawi się choćby iskra – podkreśla. Szczegóły dotyczące aktualnej sytuacji można znaleźć na stronie: zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl.

