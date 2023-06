Czemu gęsina jest zdrowa i jak ją przyrządzać? Zakład z Kołudy Wielkiej z zajęciami w szkołach

2023-06-09, 21:06 Marcin Glapiak/Redakcja

Zajęcia w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach/fot. Powiat Inowrocławski, Facebook

Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Kołudzie Wielkiej przez ostatnie tygodnie prowadził w szkołach średnich specjalne zajęcia dotyczące gęsiny. Uczniowie poznawali pracę i historię zakładu, mogli spróbować wyrobów z gęsiny – i uczyli się, jak je przygotowywać.

Jedną z placówek, gdzie przeprowadzono zajęcia, był Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach. – To nasz kolejny projekt, ostatnio prowadziliśmy takie szkolenia z kołami gospodyń wiejskich, teraz wychodzimy z taką inicjatywą przede wszystkim do szkół rolniczych – tłumaczył Paweł Drzażdżewski, dyrektor Zakładu w Kołudzie Wielkiej. – Realizujemy warsztaty dotyczące prozdrowotnych właściwości gęsiny, ale także spraw związanych z tym, czym Zakład się zajmuje, czyli hodowlą, chowem gęsi – i przekazywaniem tych wiadomości młodzieży, bo tutaj są klasy zarówno o profilu rolniczym, gastronomicznym, weterynaryjnym – czyli „target” bardzo istotny dla nas – mówił.



Podczas prezentacji uczniowie poznają prace Zakładu, historię badań nad gęsią białą kołudzką.



Druga część zajęć to warsztaty kulinarne – degustacja i pomoc w przyrządzeniu potraw: przygotowaniu pierogów, luzowaniu gęsi. – Cały czas przedstawiamy informacje o tym, jak to zrobić, żeby to była jak najlepsze, jak najsmaczniejsze i przede wszystkim zdrowe – podkreślił Drzażdżewski.



Więcej w materiale Marcina Glapiaka.