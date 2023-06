Długi czerwcowy weekend na drogach Kujaw i Pomorza. Policja prowadzi wzmożone kontrole

2023-06-09, 19:49 Agata Raczek/Redakcja

Na drogach w całej Polsce, również w naszym regionie, policja prowadzi wzmożone kontrole i czuwa nad bezpieczeństwem/fot. KMP w Bydgoszczy

– Od środy do czwartku włącznie (7-8 czerwca) na drogach kujawsko-pomorskiego doszło do pięciu wypadków, w których zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne – informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W całej Polsce, również w naszym regionie, policja prowadzi wzmożone kontrole i czuwa nad bezpieczeństwem.

– W czwartek policjanci byli zaangażowani w wielu miejscowościach w zabezpieczanie procesji, natomiast teraz koncentrujemy się na tym, jak wygląda ruch. W niedzielę nasze działania będą miały przede wszystkim na celu zabezpieczanie powrotów osób, które zdecydowały się na ten przedłużony weekend wyjechać – przekazuje rzeczniczka.



Mimo wzmożonych działań policji, w całej Polsce w długi weekend doszło już do wypadków. Od środy do piątku na drogach kujawsko-pomorskiego zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. – Policjanci zatrzymali 12 osób, które zdecydowały się prowadzić auto, mając powyżej pół promila alkoholu w organizmie, co oznacza, że będą odpowiadać za przestępstwo. W tej chwili nasze działania będą polegać na eliminowaniu z ruchu pijanych kierowców, będziemy reagować na szczególnie niebezpieczne wykroczenia: przekraczanie dozwolonej prędkości czy nieprawidłowe wyprzedzanie – mówi mł. insp. Chlebicz.



Policjanci kontrolują ruch w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory. – Jesteśmy na drogach i będziemy dbać o bezpieczeństwo – podkreśla rzeczniczka.



W ubiegłym roku podczas przedłużonego weekendu związanego z uroczystością Bożego Ciała, który trwał od 15 do 19 czerwca, na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 17 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby, a 17 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 134 kierujących będących pod wpływem alkoholu.