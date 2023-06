Przemarsz kapeluszowy, Jarmark Kujawski, koncerty. Tak świętuje Inowrocław! [zdjęcia]

2023-06-09, 17:43 Marcin Glapiak/Redakcja

W samo południe spod inowrocławskiej tężni wyruszył marsz kapeluszowy. Inicjatorem wydarzenia była Miejska Rada Seniorów/fot. Miasto Inowrocław, Facebook

Trwają Dni Inowrocławia. W południe sprzed tężni solankowej do muszli koncertowej ruszył marsz kapeluszowy. W parku Solankowym Solankach przez cały weekend czynny będzie Jarmark Kujawski.

Na kilkudziesięciu stoiskach można kupić między innymi wyroby regionalnych rzemieślników. - Jest u nas szeroki wybór minerałów z całego świata, mamy również sporo minerałów z Polski, które tez wydobywamy sami – opisuje jedna z wystawczyń. - Mamy przede wszystkim są miody tradycyjne, miody z liofilizowanymi owocami, mamy też swoje miody pitne. Prowadzimy swoją miodosytnię. Warto pić miody pitne ze względu na właściwości zdrowotne. Mimo że jest to fermentacja jak na wino, to one zachowują właściwości miodu: przeciwbaktryjne, przeciwzapalne. Warto dla naszego lepsze samopoczucia – opisuje inna.



Część koncertowa Dni Inowrocławia planowana jest na sobotę i niedzielę na terenie Aeroklubu Kujawskiego. Od oba dnia od godz. 13.00 będą odbywać się pokazy tańca i występy dziecięce, na niedzielę Kosmokwaki zaprezentują spektakl teatralny dla dzieci (15-17.00). Na dużej scenie w sobotę zagrają Rock’n’Rollers (18.00), Lanberry (20.00), a gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski (22.00). W niedzielę odbędzie się koncert UNU Tribute To Perfect (18.00), następnie zagrają BRATHANKI (20.00) i Golec uOrkiestra (22.00).



Mieszkańcy w te dni będą mogli skorzystać z darmowych autobusów MPK dojeżdżających do lotniska.