Bydgoszczanin odpowie za posiadanie znacznej ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia

2023-06-09, 16:48 Informacja KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Na blacie kuchennym w mieszkaniu na osiedlu Leśnym leżało ponad 180 gramów marihuany/fot. KMP w Bydgoszczy

Ponad 180 gramów marihuany miał 20-letni mieszkaniec osiedla Leśnego w Bydgoszczy. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłą środę (7 czerwca) kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia ustalili, że młody mieszkaniec osiedla Leśnego może mieć związek z przestępczością narkotykową. By to potwierdzić, pojechali do jego miejsca zamieszkania (…) Tam zabezpieczyli, leżące na blacie kuchennym, ponad 180 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotestem potwierdziło, że jest to marihuana.



Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Za tego typu przestępstwo może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.