Policyjny dron nad Włocławkiem. Czy kierowcy zatrzymują się przed znakiem STOP? [wideo]

Policjanci ruchu drogowego z Włocławka kolejny już raz wykorzystali podczas działań bezzałogowy statek powietrzny, za pomocą którego sprawdzali czy kierowcy stosują się do znaku „STOP”. Niestety, nie zabrakło kierujących, którzy zlekceważyli obowiązujące normy prawne, ale, na szczęście, było ich niewielu.

Działania z wykorzystaniem policyjnego drona przeprowadzone zostały we wtorek (6 czerwca) w Kruszynie na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Kazimierza Wielkiego. Policjanci ruchu drogowego sprawdzali, czy kierujący stosują się do obowiązującego w tym miejscu znaku drogowego B-20 „STOP”, który zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez uprzedniego zatrzymania pojazdu.



Operator drona obserwował czy kierowcy przestrzegają przepisów, a w przypadku ujawnienia wykroczenia, przekazywał informację do pobliskiego patrolu ruchu drogowego, który następnie podejmował interwencję wobec sprawcy. Niestety, nie zabrakło kierowców, którzy zlekceważyli przepisy drogowe. Za niezastosowanie się do znaku „STOP” czterech kierujących ukaranych zostało mandatem i punktami karnymi.



Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, znak B-20 „STOP” oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.