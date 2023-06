Rzadki to widok: uczniowie pod drzewami z książkami! Akcja toruńskiej podstawówki [zdjęcia]

We Włocławku w środę odprawiona została Msza św. w intencji mieszkańców regionu, zaplanowano także uroczystą sesję sejmiku województwa. To oficjalne… Czytaj dalej »

W tym roku uroczystość Bożego Ciała przypada 8 czerwca - ulicami, do czterech ołtarzy, przejdą procesje eucharystyczne. Co konkretnie Kościół świętuje… Czytaj dalej »

– W naszym codziennym, zabieganym życiu warto się na chwilę zatrzymać, warto znaleźć chwilę refleksji nad sobą, a nic tak nie pomoże w tej refleksji nad samym sobą, jak dobrze dobrana książka, książka, w której można znaleźć rady: jak żyć, co robić – mówi Małgorzata Łukaszewska, polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu. – Bohaterowie, którzy nas przeniosą w nieznane światy, pozwolą nam się oderwać od rzeczywistości, więc myślę, że książka, czy to będzie książka papierowa, czy to będzie książka w wersji elektronicznej, ona zawsze nas gdzieś tam zaprowadzi i pozwoli oderwać się od codziennej bieganiny. Takiej refleksji chcemy nauczyć dzieci, że powinien być taki moment w życiu, gdzie po tę książkę sięgamy, że można inaczej spędzić czas. Niekoniecznie przed ekranem komputera, tylko właśnie przy książce – mówi polonistka z SP nr 6. Więcej w relacji Michała Zaręby.

