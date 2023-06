Tradycja tych zjazdów sięga XII wieku. Toruń organizuje spotkanie Miast Nowej Hanzy

2023-06-07, 19:04 Monika Kaczyńska/Redakcja

Toruń będzie organizatorem 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy/fot. torun.pl

Toruń będzie organizatorem 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: „Toruń. W orbicie miast". W programie m.in. jarmarki hanzeatycki i historyczny, Forum Gospodarcze, zjazd Młodej Hanzy oraz występy artystyczne.

– Toruń należy do Związku Miast Nowej Hanzy od 1998 roku – przypomina prezydent Michał Zaleski i dodaje, że Nowa Hanza to przedsięwzięcie, które nieco wspominkowo realizują państwa i miasta europejskie, wspominając czasy świetności Hanzy okresu od XII do XVI wieku.



– W szczytowym momencie 160 miast europejskich było zjednoczonych w czymś, co moglibyśmy określić jako pierwowzór Unii Europejskiej, oczywiście nie był to ten sam wymiar. Chodziło więzy handlowe, gospodarcze, ale takie początki współpracy miasta europejskich to tamten okres. Toruń już na pewno pod koniec XV wieku należał do Nowej Hanzy. Tyle historii, a współczesność to Nowa Hanza, a w niej jesteśmy jako Toruń od 1998 roku. Zjazdy to jest taki przykład pokazania umiejętności, efektywności i zdolności poszczególnych miast, przede wszystkim w zakresie własnych produktów, pokazania także tego, czym zajmują się lokalni rzemieślnicy, ale także występy artystyczne, pokazy kulturalne, różnego rodzaju wydarzenia promujące miasta – mówi prezydent Zaleski. – Co może nas czekać ciekawego: przede wszystkim jarmark hanzeatycki.



Główne sceny, na których będą odbywać się wydarzenia, rozlokowane będą w trzech miejscach: na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim i w Fosie Zamkowej.



– Zaprezentujemy na nich stronę artystyczną miast, które do nas przyjeżdżają. Będzie ponad 30 koncertów z różnych części Europy, ale nie zabraknie także folkloru, dzięki czemu będziemy mogli bliżej zetknąć się z kulturą poszczególnych miast. Zobaczymy między innymi zespół taneczny z Kowna, który zaprezentuje ludowe tańce. Właściwie codziennie od godziny 11 do późnych godzin wieczornych będzie można znaleźć coś interesującego – podkreślał Krystian Kubjaczyk, dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej.



Zjazd potrwa od 22 do 25 czerwca. Do Torunia przyjadą goście z 50 miast z całej Europy.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej, a o tym, czym jest hanza można poczytać TUTAJ





Oficjalne otwarcie 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy odbędzie się 22 czerwca 2023 roku.



Najpierw ulicami Zespołu Staromiejskiego przejdzie barwna parada miast, a następnie po godz. 20 na scenie w Fosie Zamkowej odbędzie się koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pn. „Kosmos i muzyka". W międzygwiezdną podróż publiczność zostanie zabrana przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną pod batutą Dainiusa Pavilionisa. Zacznie się w iście hollywoodzkim stylu, fragmentem kompozycji Richarda Straussa Tako rzecze Zarathustra, wykorzystanym między innymi w Odysei kosmicznej 2001 Stanleya Kubricka, następnie zabrzmią „Planety" Gustava Holsta - jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych dzieł muzyki klasycznej, a na deser zabrzmi „Taniec sfer niebieskich" - imponujący utwór na orkiestrę symfoniczną, skomponowany na 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w którym to kompozytor - Adam Wesołowski zawarł mnóstwo symboli będących podsumowaniem dokonań i życia wielkiego astronoma.