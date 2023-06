Święto Województwa: oficjalne uroczystości, a potem Koncert „Pod Wspólnym Niebem”

2023-06-07, 13:54 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku w środę odprawiona została Msza św. w intencji mieszkańców regionu, zaplanowano także uroczystą sesję sejmiku województwa. To oficjalne uroczystości w ramach trwającego od tygodnia Święta Województwa.

W ogrodach przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku trwa uroczysta sesja sejmiku województwa. Biorą w niej udział radni i zarząd województwa oraz liczni zaproszeni goście - m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, rektorzy, duchowni, a także Petr Svoboda - generał brygady, zastępca dowódcy i szefa sztabu Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) oraz przebywająca w naszym województwie delegacja niemieckiego landu Saksonia-Anhalt z premierem Reinerem Haseloffem.



- W tym roku chcemy w sposób szczególny upamiętnić Mikołaja Kopernika, zwrócić uwagę na jego interdyscyplinarny dorobek naukowy, ale również na jego polityczną i społeczną działalność, która może być przykładem i inspiracją dla współczesnych naukowców, ale też samorządowców – zapowiadał Urząd Marszałkowski. W trakcie sesji samorząd województwa wręczy swoje najważniejsze odznaczenie - medal Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. W tym roku będzie to wyróżnienie dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.



Uroczystą sesję poprzedziła Msza święta koncelebrowana w intencji mieszkańców regionu w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Święto Województwa potrwa jeszcze do niedzieli (11 czerwca). Toruńskie obchody zaplanowano w weekend 10 i 11 czerwca. W sobotę (10 czerwca) na Placu Cyrkowym o godz. 20.30 odbędzie się koncert „Pod Wspólnym Niebem”. Wystąpią: Ania Dąbrowska, Bovska, Brodka, Igo, Michał Szpak, Zuza Jabłońska, O.S.T.R. oraz Mariusz Lubomski. Z kolei w niedzielę (11 czerwca) o godz. 17.00 Rynek Staromiejski zadrży w posadach, kiedy przejdzie nim VII Defilada Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a godzinę później w tym samym miejscu show

dadzą L.U.C oraz Rebel Babel Ensemble z gościnnym występem Mariki.

W niedzielę (11 czerwca) zaplanowano od godz. 14.00 do 20.00 Potańcówkę Międzypokoleniową z parą popularnych tancerzy - Janem i Lenką Klimentami – w Muszli Solankowej w Inowrocławiu. Wystąpią tam także o godz. 16.00 - Grażyna Łobaszewska, a o godz. 18.00 - Jacek Wójcicki. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.