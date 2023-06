Nowe technologie nie muszą odciągać dzieci od nauki! Spotkanie nauczycieli we Włocławku

2023-06-07, 11:11 Agnieszka Marszał/Redakcja

Konferencja pt. „Edukacja w cyfrowym wymiarze” odbyła się po raz jedenasty/fot. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Facebook Konferencja pt. „Edukacja w cyfrowym wymiarze” odbyła się po raz jedenasty/fot. Agnieszka Marszał

Jak wykorzystać najnowsze technologie w szkole – m.in. tego mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji i warsztatów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W Centrum Kultury Browar B spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, naukowcy, nauczyciele i praktycy.

Prezentowano m.in. ozoboty. – To są małe roboty edukacyjne dla dzieci najmłodszych i dzieci starszych, uczą się myślenia komputacyjnego, logicznego myślenia – tłumaczył Robert Chojnicki z EduSense Gdańsk. – To wchodzi już do standardu edukacji. To powinien być standard.



– Cel tej konferencji jest zawsze taki sam: upowszechnianie nowoczesnych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży – podkreśla Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku. – W tej chwili umiejętności cyfrowe nie mogą być rozumiane jako umiejętności, które nabywamy tylko na informatyce, one powinny być przeplecione przez całą edukację – zaznacza Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.









Konferencja pt. „Edukacja w cyfrowym wymiarze” zorganizowana przez KPCEN we Włocławku odbyła się już po raz jedenasty.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

Wydarzeniu patronowało Polskie Radio PiK.