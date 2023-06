Przyjechała z Ukrainy, by podziękować bydgoszczanom. Trwa zbiórka na kolejny transport [zdjęcia]

2023-06-06, 21:54 Jolanta Fischer/Redakcja

Podziękowania i prośby wybrzmiały we wtorek (6 czerwca) w siedzibie bydgoskiego Stowarzyszenia „Dzięki Wam”. Pomagających w tym miejscu Polaków i ukraińskich gości odwiedziła wolontariuszka z Mikołajewa, Svietlana Haichova, by osobiście podziękować za dotychczasowe dary od mieszkańców miasta.

W czasie spotkania odbyła się symboliczna wymiana flag. – To jest flaga, która pojechała na Ukrainę. Do tej pory mam sześć humanitarnych pomocy – wyliczała Haichova. – To flaga Mikołajewa z podziękowaniem dla mieszkańców Bydgoszczy i Niemcza – mówiła.



Stowarzyszenie „Dzięki Wam” udziela pomocy zarówno uchodźcom w Bydgoszczy, jak i osobom pozostającym na Ukrainie. Prowadzi zbiórkę darów, które trafią na Ukrainę w kolejnym transporcie. – Obecnie potrzebna jest żywność, środki chemiczne, ale też przede wszystkim środki opatrunkowe, lekarskie – mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia. – Z uwagi na temperaturę bardzo potrzebne są lodówki turystyczne, które można podłączyć do prądu – bo wiadomo, że jak dostaną żywność, to po jednym–dwóch dniach to zacznie się psuć. Nawet sprzęt rehabilitacyjny – na Ukrainie niestety przyda się wszystko – dodaje.



Każdy, kto chciałby włączyć się w zbiórkę darów przeznaczonych na kolejny transport humanitarny, może przynosić je do siedziby stowarzyszenia przy ul. Grunwaldzkiej 32, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00.