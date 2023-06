Przełomowa terapia białaczki w szpitalu Jurasza! Placówka stosuje ją jako druga w kraju

2023-06-06, 21:29 Tatiana Adonis/Redakcja

Pięcioletnia Aurelia z mamą i lekarzami z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy/fot. materiał szpitala Jurasza

Dzięki nowoczesnej metodzie leczenia białaczki 5-letnia pacjentka ma szansę na powrót do zdrowia. Bydgoski Szpital Uniwersytecki nr 2 im. A. Jurasza w Bydgoszczy jest drugim ośrodkiem dziecięcym w kraju i pierwszym w Polsce północnej, w którym stosowana jest terapia CAR-T.

– Terapia CAR-T to prawdziwy kosmos w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – mówi prof. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. – W pewnym uproszczeniu – uzbrajamy komórki własne pacjenta w receptory, takie pociski przeciwbiałaczkowe. W ten sposób pacjent otrzymuje żywy lek, oparty na jego własnych komórkach, zamienionych w lek przeciwnowotworowy – tłumaczy.



Takie przeciwnowotworowe pociski wyprodukowane z własnych komórek otrzymała w szpitalu Jurasza pięcioletnia Aurelia. – Zachorowała na białaczkę limfoblastyczną B-komórkową. Była to postać oporna na leczenie i spełniała wskazania do tej terapii – mówi prof. Styczyński.



– Liczymy, że dzięki temu córka pokona chorobę i że dojdzie już całkowicie do zdrowia – mówi mama Aurelii.



Gdyby nie terapia CAR-T, pięciolatka musiałaby przejść znacznie trudniejsze leczenie, z dużo mniejszymi szansami na sukces. A na zastosowanie tej metody leczenia czeka już kolejna pacjentka, 17-letnia Klaudia, u której nastąpił nawrót choroby.



CAR-T jest obecnie jedną z najdroższych terapii refundowanych przez NFZ.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.