Wyspa św. Barbary i kolejne odcinki bulwarów do rewitalizacji. Jest ponowny przetarg

Bydgoski ratusz powtarza przetarg na rewitalizację bulwarów na lewym brzegu Brdy. W pierwszej kolejności zlecone zostają prace na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Żabiej – mówi Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy. Prace będą dotyczyć także Wyspy św. Barbary.

– Chcielibyśmy, żeby to była firma, która wykona dobrą jakość kolejnych odcinków. To dosyć długi odcinek finansowany w części z Polskiego Ładu, a w części ze środków własnych Miasta – podkreśla Sztybel. – Bardzo ważną informacją jest to, że w jego zakres wchodzi też rewitalizacja Wyspy św. Barbary. Wyspa będzie rewitalizowana w trybie „projektu i buduj”, czyli wybrana firma będzie musiała dokończyć projektowanie oraz zrealizować rewitalizację wyspy. Oczywiście jak najwięcej zieleni na wyspie zostanie odtworzone, z funkcją dopłynięcia do wyspy tak, aby nie było tam tłumów, które zniszczą ten klimat wyspy, ale żeby było możliwość wejścia na samą wyspę (...).



Wcześniej oddany został do użytku przebudowany odcinek od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. – To około 290 metrów długości, w tym wykonana nowa kładka pieszo-rowerowa w konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym – czyli nowy ciąg pieszo-rowerowy, czasami rozdzielający się na sam ciąg pieszy i ściezkę rowerową – opowiada Paweł Pietraszak, kierownik budowy. Wymieniono też ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci, na całej długości jest również nowe oświetlenie.



Bydgoski ratusz zwrócił się także do Wód Polskich z propozycją współfinansowania następnych zadań polegających na rewitalizacji brzegów Brdy, między innymi odcinka od ul. Żabiej do nowych mostów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Jednak do tej pory nie wpłynęła jeszcze oficjalna odpowiedź na tę propozycję. W planach jest również rewitalizacja bulwaru pomiędzy ulicą Uroczą i mostem Uniwersyteckim. Warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji jest jednak wykonanie prac przy oczyszczeniu terenu dawnej gazowni m.in. przez PGNIG.