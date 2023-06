Medyczna, spożywcza, a może budowlana? Różne branże na Festiwalu Zawodów w Toruniu [zdjęcia]

2023-06-06, 17:39 Michał Zaręba/Redakcja

Festiwal Zawodów – Targi Pracy w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Lokalne firmy i przedsiębiorstwa oraz doradcy zawodowi w jednym miejscu – Festiwal Zawodów – Targi Pracy odbyły się w Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. To oferta dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

– Zależy nam szczególnie na tym, żeby młoda osoba zapoznała się z różnymi zawodami, poznała zawody różnych branż. Na festiwalu mamy branżę medyczną, spożywczą, budowlaną, służby mundurowe – wylicza Małgorzata Taranowicz, wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu.



– Oczekujemy od naszych pracowników, żeby mieli chęci do pracy, to jest najważniejsze – podkreśla koordynatorka Agencji Zatrudnienia w Toruniu. – Jak widzę, że ktoś ma chęć do prac i zaangażowanie, a nawet nie ma doświadczenia, bo jest po prostu po szkole, to daję mu szansę i go zatrudniam.



Wydarzeniu patronowało Polskie Radio PiK.