Bydgoska policja w Wielkiej Brytanii. Chodzi o zaginioną w 2006 roku Małgorzatę Wnuczek [zdjęcia]

Zaginiona Małgorzata Wnuczek/fot. Policja

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pojechali do Wielkiej Brytanii. W miastach Leicester i Manchester uczestniczą w czynnościach wykonywanych przez brytyjskich policjantów. Sprawa ma związek z zaginięciem inowrocławianki Małgorzaty Wnuczek, do którego doszło 17 lat temu.

27-letnia Małgorzata Wnuczek zaginęła 31 maja 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz widziana była w miejscowości Leicester, gdy wsiadła do autobusu jadąc z pracy do centrum miasta. Z informacji przekazanych przez rodzinę mieszkającą w Polsce, w Inowrocławiu, wynikało, że ostatni raz kontaktowała się z nimi 29 maja 2006 roku, wysyłając wiadomość SMS.



Pomimo ponawianego apelu, zarówno ze strony rodziny jak i policjantów, miejsce pobytu zaginionej pozostaje nieznane. Teraz, po 17 latach, brytyjscy i polscy policjanci wracają do sprawy.



Informacje przekazane przez policjantów i prokuratorów z Bydgoszczy detektywom z East Midlands Special Operations Unit (EMSOU) stały się przyczynkiem do podjęcia sprawy. Obecnie na terenie Leicester prowadzone są poszukiwania na rzece Soar, w rejonie mostu Mill Lane. Ich celem jest weryfikacja posiadanych przez funkcjonariuszy informacji. Ponadto w rejonie Greater Manchester do komendy policji doprowadzono 39-latka, który składa zeznania w sprawie zaginięcia, w związku z ewentualnym udzielaniem pomocy w zacieraniu śladów przestępstwa.



Policjanci, zarówno z Polski jak i z Wielkiej Brytanii, ponownie zaapelowali o przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu Małgorzaty Wnuczek. Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki. Teraz, po latach, niektóre informacje, czy fakty mogą wydawać się nieistotne, ale dla policjantów każda wiadomość może okazać się kluczowa. Wszelkie szczegóły mogą mieć ogromne znaczenie.



Informacje można przekazać za pośrednictwem TEJ BRYTYJSKIEJ STRONY lub w Polsce pod numerem 112.