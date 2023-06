Diecezja Bydgoska przygotowuje się do urodzin. Na początek energetyczny koncert

2023-06-06, 14:41 Agata Raczek/Redakcja

Spotkanie zapowiadające obchody 20-lecia Diecezji Bydgoskiej/fot. Agata Raczek

Koncertem zatytułowanym „W cieniu Twej ręki” rozpoczną się oficjalne przygotowania do 20-lecia Diecezji Bydgoskiej. Rocznica przypada dokładnie 25 marca 2024 roku, ale świętowanie zacznie się już 24 czerwca bieżącego roku.

– Inaugurujemy dość, bym powiedział, energicznie, mocno 24 czerwca o godzinie 11:00, w Sisu Arenie, w hali widowiskowo-sportowej w Bydgoszczy – mówi ks. Piotr Wachowski. – Bardzo serdecznie już teraz w imieniu wszystkich organizatorów, przede wszystkim księdza biskupa, zapraszam na to wydarzenia. Zapraszam również media, aby uczestniczyć w tym wielkim dziękczynieniu i radości. Będzie to wydarzenie o charakterze koncertowo-modlitewnym. Wystąpią artyści, muzycy bydgoscy, ale także ponad 50-osobowy chór z różnych wspólnot diecezji bydgoskiej.



Na scenie wystąpi m.in. Ada Rachwalska, uczestniczka programu „The Voice of Poland”. Z kolei swoim świadectwem wiary podzieli się ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, Monika i Marcin Gomułkowie, którzy prowadzą w mediach społecznościowych kanał „Początek wieczności”, a także Wojciech Modest Amaro.



Podczas wydarzenia będzie też okazja do wspólnej modlitwy. – Przeżywanie 20-lecia naszej diecezji rozpoczęliśmy właściwie wymiarem modlitewnym – mówi biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. – Od pierwszej niedzieli minionego adwentu prowadziliśmy modlitwę za Diecezję Bydgoską, w której ogarniamy całą rzeczywistość naszej diecezji. Ta modlitwa już pokazała nam kierunek, w jakim chcemy przeżywać to 20- lecie. Chcemy zintegrować nas, jako wspólnotę, przez tę modlitwę budować wspólnotę, żebyśmy poczuli się rodziną. Diecezja to nie jest tylko jakieś terytorium i administracja, i jakieś budynki i poszczególne urzędy. Diecezja to jest rzeczywiście część kościoła powszechnego.



Integracji sprzyjać też będzie wspólne pielgrzymowanie.



Więcej w relacji Agaty Raczek.