Нові аеросполучення, незвичний гість та трактором через усю Польщу

2023-06-06, 10:58 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Родос, Кріт, Бургас та політ в Анталію - ці напрямки приєдналися до чартерної пропозиції рейсів з аеропорту Бидгощ/fot. plb.pl

Нові сполучення до Туреччини, рейси до Греції і відновлене сполучення до Кракова. Літній сезон у бидгоському аеропорті. Лісовий гість у центрі міста. Любитель з Накла вирушить трактором Польщею.

Родос, Кріт, Бургас та політ в Анталію - ці напрямки приєдналися до чартерної пропозиції рейсів з аеропорту Бидгощ. 2 червня пасажири з регіону змогли вилетіти на Родос. Після кількох років перерви сполучення з Іракліоном повернулося в літньому сезоні 2023 року. Круїзи з Бидгощі на грецький острів здійснюються щонеділі. Також запущено ще одне сполучення з Турецькою Рив’єрою – до Анталії. Останнім місцем відпочинку, яким скористаються пасажири цього року, є Бургас. Перший круїз запланований на 27 червня. У свою чергу, в середині місяця стартують рейси до Кракова.



Незвичайний гість у Ботанічному саду UKW у центрі Бидгощі. У неділю вранці в університетський парк завітав молодий лось. Також тварина прогулялася близько Базиліки та бібліотеки UKW. Там на нього чекали служби. Територію охороняли і ввечері лось благополучно покинув місто.



Маленьким трактором через Польщу. Любитель старих автомобілів з Накло хоче

перетнути країну на техніці, схожій на газонокосарку. Завтра він вирушить на Дзику 21. Хоче дістатися з Накло до моря, але через... Закопане. Загалом Вєславу Коміняку доведеться подолати понад 1400 км. Це справжній виклик, адже 50-річна машина створена для польових робіт. Житель Накло, однак, сподівається, що мікротрактор зарекомендує себе на такій великій відстані.