Nie zawsze na tropie, czy w mundurze! Są też inne opcje. Policja zaprasza do pracy [zdjęcia]

Najpierw wykład, a potem pokaz sprzętu i warsztaty m.in. z kryminalnymi – kujawsko-pomorscy policjanci odwiedzili studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zachęcali młodych ludzi do pracy w służbach mundurowych.

To wspólna inicjatywa uczelni i Komendy Wojewódzkiej Policji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 studentów z takich kierunków jak: prawo, kryminologia, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, czy bezpieczeństwo narodowe.

– Kryminologia – pierwszy rok. Myślałam nad pracą w policji, żeby się tam realizować, i zobaczymy jak daleko mogę dojść – mówiła jedna ze studentek.



Jak podkreślali goście uczelni, ich zadaniem było przybliżenie specyfiki tej służby, zainteresowanie, a może nawet zaintrygowanie pracą, która składa się z wielu różnych zadań, a mówili o tym specjaliści z m.in. dziedzin poligrafu, antroposkopii oraz daktyloskopii.



Miłosz Chruściel z Wydziału Prawa i Ekonomii UKW także zaznacza, że w strukturach Policji każdy może znaleźć coś dla siebie. – Można wstąpić do służby mundurowej, być rzeczywiście funkcjonariuszem policji, ale także piastować bardzo intratne stanowiska w tak zwane w służbie cywilnej, czy być pracownikiem administracyjnym, na przykład w wydziale kadr i szkoleń, czy w zespole komunikacji społecznej.



– Policja oczywiście zapewnia stabilność zatrudnienia – mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. – To nie podległa kwestii. Jest też droga kariery zawodowej i to jest oczywistym, że przez lata pracując w policji będziesz awansował. Nie ma po prostu innej opcji.



