Poseł Borowiak: Występujemy do NIK o kontrolę we włocławskim szpitalu

2023-06-05, 19:51 Marek Ledwosiński/Redakcja

Posłanka PiS-u Joanna Borowiak/fot. Facebook

Włocławscy działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby Najwyższa Izba Kontroli zbadała sprawę remontu i przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Prace mają pochłonąć ponad 300 milionów złotych. To jedna z największych inwestycji medycznych w regionie. Na konferencji prasowej przy bramie lecznicy włocławska posłanka PiS-u Joanna Borowiak stwierdził, że „opóźnienia i brak transparentności remontu” wymagają zbadania, czy nie doszło do niegospodarności.



- Wielokrotnie podnosiliśmy kwestie związane z nieprawidłowościami - w naszej ocenie - które mają miejsce we włocławskim szpitalu – mówiła posłanka. - Kiedy wreszcie inwestycja przebudowy się rozpoczęła, to została zatrzymana. Dlatego występujemy do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, dotyczącej przebiegu realizacji oraz finansowania rozbudowy szpitala, która jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych”.



Na udało nam się uzyskać komentarza dyrekcji włocławskiego szpitala w tej sprawie.