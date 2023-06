Poseł Kwiatkowski: Szykuje się lato z wysoką temperaturą życia politycznego

2023-06-05, 18:29 Michał Zaręba/Redakcja

Poseł Robert Kwiatkowski podczas spotkania z dziennikarzami/fot. Michał Zaręba

- Po niedzielnym marszu w Warszawie widać, że jest jedna główna siła opozycyjna - powiedział na konferencji w Toruniu poseł Robert Kwiatkowski z koła Lewicy Demokratycznej.

Marsz 4 czerwca, na który zaprosił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk miał być protestem przeciw obecnym rządom. - Jak widać po tym wydarzeniu, wszystkie inne partie - co by o nich dobrego nie mówić - będą najpierw walczyć z progiem wyborczym po to, żeby móc walczyć z PiS-em – mówi poseł Kwiatkowski. - Nie ma się co obawiać dominacji Platformy i Donalda Tuska, bo ta dominacja po niedzielnym wielkim marszu stała się faktem. I wszyscy realistycznie myślący politycy opozycji powinni z tego wyciągać wnioski. Lato zapowiada nam się gorące, nie tylko ze względu na wysoką temperaturę powietrza, ale także ze względu na wysoką temperaturę życia politycznego. Może i dobrze, bo będzie okazja, by przypomnieć rządzącym o ich grzechach, błędach i zaniechaniach.



Poseł nie informuje z jakiej listy będzie startował w wyborach parlamentarnych. Na konferencji odniósł się też do przedłużającego się remontu Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.