Sterroryzował ekspedientkę, która chciała zapobiec kradzieży. 41-latek w rękach policjantów

Od ucha do ucha do 15:00

Krowa się topi! Takie interwencje to rzadkość, niemniej i na tego typu zgłoszenia służby są przygotowane. Do zdarzenia doszło w niedzielę (4 czerwca). Czytaj dalej »

Do zdarzenia doszło w niedzielę (4 czerwca). – Mężczyzna zabrał z półki cztery piwa i chciał wyjść ze sklepu, nie płacąc za towar. Wtedy na jego drodze stanęła ekspedientka. W momencie, kiedy kobieta próbowała powstrzymać mężczyznę, ten zaczął ją szarpać, a następnie odepchnął. Wtedy pracownica w obawie o swoje życie wycofała się, a napastnik z piwem uciekł ze sklep – relacjonuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. – Policjanci rozpoznali na monitoringu podejrzanego, który został zatrzymany chwilę po kradzieży w mieszkaniu jego znajomego. Zatrzymany miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej – przekazuje. Za kradzież rozbójniczą grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.